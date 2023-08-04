موسكو تجدد التزامها باتفاقيات أوبك بلس

موسكو-سانا

جدد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك التزام بلاده الكامل باتفاقات مجموعة أوبك بلس مشيراً إلى أن سوق النفط العالمية مستقرة وأسعار الخام الآن عند مستوى مقبول.

ونقل موقع ار تي عن نوفاك قوله في تصريح اليوم: “إن إنتاج روسيا من النفط عند مستوى 9.5 ملايين برميل يومياً ما يعني امتثالها للخفض الطوعي المعلن بواقع 500 ألف برميل يومياً”.

وأعلنت موسكو أمس تمديد العمل بقرار خفض إنتاج النفط بشكل طوعي ليشمل شهر أيلول المقبل على أن يتم خفض صادرات النفط بمقدار 300 ألف برميل يومياً.

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