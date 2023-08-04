طقس الغد: الحرارة أعلى من معدلاتها والجو صيفي حار

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بحوالي 3 إلى 5 درجات مئوية في المناطق الشمالية والشرقية والجزيرة، وبحوالي 2 إلى 3 درجات مئوية في باقي المناطق نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي الذي يترافق بتيارات غربية شبه مدارية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً سديمياً حاراً إلى شديد الحرارة في المناطق الشمالية والشرقية والجزيرة، وصيفياً حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام في باقي المناطق، أما خلال فترات الليل يكون الجو معتدلاً مع نسبة رطوبة مرتفعة في المناطق الغربية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة في ساعات بعد الظهر والمساء وتتجاوز سرعتها 50 كيلو متراً في الساعة، أما البحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة …