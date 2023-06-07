بوينغ تكشف عن خلل جديد في طائرات (787 دريملاينر)

واشنطن-سانا

كشفت شركة “بوينغ” الأمريكية عن خلل جديد في طائراتها التجارية من طراز “787 دريملاينر”.

وقالت الشركة في بيان: “نفحص حالياً جميع طائرات 787 دريملاينر الموجودة في مستودعاتنا بحثاً عن حالة خلل تتعلق بعملية التركيب على الموازن الأفقي، وهو عبارة عن جناح صغير في ذيل الطائرة”، مشيرة إلى أنه “سيتم إصلاح الطائرات التي يتبين أن فيها خللاً قبل تسليمها للعميل”.

وفي آب الماضي أعلنت إدارة الطيران الأمريكية أن بوينغ يمكنها استئناف تسليم طائرات “787 دريملاينر” بعد إجراء التغييرات اللازمة واستيفاء المعايير المطلوبة.

وفي العام الماضي قالت بوينغ: إن عمليات التسليم علقت قرابة عامين جراء عيوب عديدة في التصنيع كلفت الشركة 505 مليارات دولار.

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