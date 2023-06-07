150 مهاجراً غير شرعي يواجهون مخاطر في مياه المتوسط

روما-سانا

أصدر قارب يحمل على متنه 150 مهاجراً غير شرعي نداء استغاثة إثر مواجهة مخاطر في مياه البحر المتوسط قبالة السواحل الإيطالية.

وذكرت وكالة آكي الإيطالية أن مشروع (آلارم فون) التابع لمنظمة (ووتش ذا ميد) الإنسانية غير الحكومية أطلق نداء الاستغاثة موضحاً أن “المهاجرين تقطعت بهم السبل وهم يبحرون على غير هدى، وأن المياه تتسرب إلى قاربهم” وأضاف: “أبلغنا السلطات الإيطالية واليونانية وطلبنا منهم المساعدة العاجلة والشروع بعملية إنقاذ فورية”.

من جهة ثانية أعلنت مصادر أمنية إيطالية أنه تم إنقاذ ونقل نحو 900 مهاجر في البحر الأيوني من قبل السفينة (ديتشوتي) التابعة لقوات خفر السواحل الإيطالية من على متن قوارب عديدة.

وتعد إيطاليا إحدى نقاط الدخول الرئيسية إلى أوروبا للمهاجرين الذين ينطلقون من شمال إفريقيا.

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