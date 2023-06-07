غانا تعلن تفشي مرض الجمرة الخبيثة شمال البلاد

أكرا-سانا

أعلنت السلطات المحلية في غانا وفاة شخص وإصابة 13 آخرين، جراء تفشي مرض الجمرة الخبيثة في مناطق شمال البلاد.

وذكرت صحيفة غانا ريبورت عن اللجنة الإقليمية للطوارئ والصحة العامة قولها: “إنه تم تسجيل 13 حالة مشتبه في إصابتها بمرض الجمرة الخبيثة في منطقي بيندوري وباكو الغربية مع وجود حالة وفاة واحدة حتى الآن”.

ومرض الجمرة الخبيثة يعد من الأمراض النادرة والخطيرة، حيث يصيب بشكل أساسي الماشية وينتقل إلى البشر من خلال الاتصال المباشر أو غير المباشر مع الحيوانات المصابة.

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