الصين تدعو الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا إلى وقف أعمال الانتشار النووي

بكين-سانا

دعت الصين كلاً من الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا إلى وقف أعمال الانتشار النووي، بما فيها تعاون الدول الثلاث في مجال الغواصات النووية.

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين قوله في مؤتمر صحفي: إن شراكة أوكوس التي تقضي بتزويد الولايات المتحدة أستراليا بغواصات تعمل بالدفع النووي وإن التعاون في إطار هذه الشراكة يخلقان مخاطر الانتشار النووي، ويهددان نظام عدم الانتشار النووي الدولي ويقوضان معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في جنوب المحيط الهادئ ويقوضان جهود دول الآسيان لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في جنوب شرق آسيا.

وأضاف وانغ: إنه إذا كانت الدول الثلاث أمريكا وأستراليا وبريطانيا عازمة على دفع تعاونها في مجال الغواصات النووية، فمن المحتم أن يوجه ذلك ضربة قوية لا رجعة فيها لنزاهة وفعالية وسلطة النظام الدولي لعدم الانتشار النووي ويطلق سلوكا مشابها في دول أخرى غير حائزة الأسلحة النووية، وبالتالي تتحول المنطقة إلى ساحة لسباق التسلح.

وقال وانغ: إن الصين بصفتها شريكة استراتيجية شاملة وجارة صديقة للآسيان تدعم بقوة جهود دول الآسيان لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في جنوب شرق آسيا.

وأشار الدبلوماسي الصيني إلى أن بلاده أول دولة حائزة الأسلحة النووية تدعم صراحة معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية جنوب شرق آسيا، وأبدت استعدادها للتوقيع على بروتوكول المعاهدة.

وجدد وانغ دعوته الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا إلى الاهتمام بشواغل المجتمع الدولي، ووقف أعمال الانتشار النووي مثل التعاون في مجال الغواصات النووية ووقف تقويض نظام عدم الانتشار النووي الدولي من خلال تطبيق معايير مزدوجة، ووقف اختلاق المشاكل في المحيط الهادئ.

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