دراسة تتوقع اختفاء الجليد البحري في القطب الشمالي

واشنطن-سانا

حذرت دراسة جديدة من أن الجليد البحري في القطب الشمالي يمكن أن يختفي في غضون عشر سنوات قادمة.

ونقلت مجلة (ناتشر كوميونيكيشنز) العلمية المتخصصة عن الباحثين المشاركين في إعداد الدراسة قولهم: “حتى لو قام العالم بإجراء تخفيضات كبيرة في تلوث ارتفاع درجة حرارة الكوكب اليوم فإن القطب الشمالي لا يزال بإمكانه أن يشهد فصول صيف خالية من الجليد البحري، والذي سيحدث مبكراً في ثلاثينيات إلى خمسينيات القرن الحالي”.

وقارن الباحثون التغييرات خلال فترة 40 عاماً من 1979 إلى 2019 مع بيانات الأقمار الصناعية المختلفة والنماذج المناخية لتقييم كيفية تغير الجليد البحري في القطب الشمالي، حيث بينت الدراسة أن ذوبان الجليد ناجم عن التلوث الذي يسببه الإنسان، ويؤدي لارتفاع درجة حرارة الكوكب.

بدوره، قال المؤلف الرئيسي للدراسة والأستاذ في جامعة بوهانغ للعلوم والتكنولوجيا في كوريا الجنوبية سونغ كي مين: “لقد فوجئنا بأن القطب الشمالي سيكون خالياً من الجليد في الصيف بغض النظر عن جهود العالم في تقليل الانبعاثات، وهو ما لم يكن متوقعاً”، مضيفاً: “إنه بمجرد أن يصبح صيف القطب الشمالي خالياً من الجليد فإن تراكم الجليد البحري في المواسم الباردة سيكون أبطأ بكثير ما يزيد احتمالية بقائه خالياً من الجليد البحري في موسم الشتاء الأكثر برودة”.

وأوضحت الدراسة أن هذا الأمر يمكن أن يحدث قبل 10 سنوات بغض النظر عن سيناريوهات الانبعاثات.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency