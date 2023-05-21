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الخارجية الفلسطينية: مخططات الاحتلال الاستيطانية امتداد لإجراءات ضم وتهويد القدس

2023-05-20

القدس المحتلة-سانا

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية مخططات الاحتلال الإسرائيلي لإقامة مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في مدينة القدس المحتلة.

واعتبرت الخارجية في بيان نقلته وكالة وفا الفلسطينية أن المخططات الجديدة تعد امتدادا لإجراءات ضم وتهويد القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني، واستخفافا بالقرارات الأممية والمطالبات الدولية الداعية لوقف الاستيطان، مطالبة بتدخل دولي عاجل يحترم قرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار 2334 الداعي لوقف الاستيطان.

وأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا عن إقامة 1700 وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس المحتلة ضمن مخطط ممنهج لتهويد المدينة المقدسة وطمس هويتها العربية الفلسطينية.

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