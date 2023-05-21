خدمات مجانية يقدمها مركز الآغا خان للخدمات الصحية في سلمية خلال يوم صحي

حماة-سانا

بمناسبة افتتاح مركز الآغا خان الطبي في مدينة سلمية بريف حماة أقامت مؤسسة الآغا خان للخدمات الصحية يوماً صحياً مفتوحاً بعنوان “الصحة للجميع” بمشاركة واسعة من مختلف الفعاليات الأهلية والصحية والإدارية.

وتضمن اليوم الصحي المفتوح تقديم خدمات صحية مجاناً كقياس ضغط الدم وسكر الدم وخضاب الدم والتصوير الشعاعي للثدي (ماموغراف) إضافة إلى تقديم جلسات متخصصة بالصحة النفسية والتغذية والولادة الآمنة والكشف المبكر عن الأمراض إلى جانب تقديم خدمات اللقاحات المختلفة من قبل المنطقة الصحية في سلمية.

وقدم بعض أطباء المركز المشورة الطبية للحالات التي كانت نتائج اختباراتهم خارج المجال الطبيعي المقبول.

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة الآغا خان للخدمات الصحية الدكتور ماهر أبو ميالة في تصريح لمراسل سانا أن عنوان الفعالية “الصحة للجميع” هو مبدأ أساسي لدى المؤسسة التي تعمل على مساعدة المجتمعات والأفراد على الوصول إلى الخدمات الصحية التي يحتاجونها إضافة إلى تمكينهم بالمعارف والسلوكيات اللازمة للعناية بصحتهم وإتباع أنماط الحياة الصحية بما في ذلك إجراء الفحوصات الدورية للكشف المبكر عن الأمراض وتدبيرها.

ونوه أبو ميالة بالدعم الكبير الذي تم تقديمه في سبيل إحداث وافتتاح المركز ولا سيما من قبل وزارة الصحة ومختلف الشركاء من المنظمات الدولية الداعمة ولا سيما “صندوق الأمم المتحدة للسكان في سورية” الذين قدموا دعماً كبيراً لتأسيس وحدة العناية بالثدي التي توفر خدمات التصوير الشعاعي للثدي (ماموغراف) وأخذ الخزعات الموجهة بالإيكو مجاناً لجميع النساء اللواتي تنطبق عليهن شروط الحصول على الخدمة.

من جهتها ذكرت مديرة مركز الآغا خان الطبي الدكتورة سوسن الحموي أن من أهداف اليوم الصحي المفتوح تعريف الناس الخدمات الصحية التي يقدمها المركز والتي تعد خدمات تشخيصية وعلاجية نوعية في المنطقة مشيرة إلى أن هذه الخدمات ستسهم بتعزيز القدرة على الكشف المبكر عن الأمراض وخاصة الأمراض المزمنة كالضغط والسكري وسرطان الثدي.

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