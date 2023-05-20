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روغوف: قوات كييف تخطط لاستفزاز عسكري تزامناً مع كلمة زيلينسكي في قمة السبع

2023-05-20

موسكو-سانا

أكد رئيس حركة (نحن مع روسيا) فلاديمير روغوف أن قوات نظام كييف تخطط للقيام باستفزاز عسكري في مقاطعة زابوروجيه، تزامناً مع كلمة رئيس النظام الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في قمة مجموعة السبع باليابان.

ونقلت وكالة نوفوستي عن روغوف قوله: إن “سلطات كييف تسعى لتنفيذ استفزازها، تزامناً مع كلمة زيلينسكي في قمة مجموعة السبع التي سيقدم خلالها نجاحات مزعومة لقواته، ويطالب بدعم مالي من الدول الغربية، فضلاً عن دفعات جديدة من الأسلحة، بما في ذلك الطائرات المقاتلة”.

وتتولى اليابان رئاسة مجموعة السبع في عام 2023، وتعقد قمة قادة المجموعة في مدينة هيروشيما في الفترة من الـ 19 إلى الـ 21 من أيار الجاري.

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