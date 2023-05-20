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جريح الوطن يصدر قائمة جديدة بأسماء جرحى من القوات الرديفة انضموا للمشروع

2023-05-20

دمشق-سانا

أعلن مشروع جريح الوطن قائمة جديدة بأسماء جرحى من القوات الرديفة، تم ضمهم للمشروع خلال شهر أيار الجاري.

ونشر المشروع عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائمة بأسماء 30 جريحاً تم ضمهم إلى المشروع، وهم من شريحة العجز 40 إلى 69 بالمئة.

وبين المشروع في إعلانه أنه سيتقاضى جرحى القوات الرديفة المدرجة أسماؤهم في الرابط التعويض الشهري بقيمة 100 ألف ليرة سورية، إضافة إلى حصولهم على مجموعة من الخدمات والمزايا التي يقدمها المشروع للجرحى.

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