موسكو-سانا

أعلن القيادي في قوات جمهورية لوغانسك الشعبية أندريه ماروتشكو أن القوات الروسية قضت على نيكولاي غولوفاتيوك متزعم كتائب لواء الهجوم الجبلي العاشر (إيديلفيس) التابع لقوات النظام الأوكراني.

ونقلت وكالة نوفوستي عن ماروتشكو قوله: “إن غولوفاتيوك أمر بقصف أحياء سكنية في أراضي جمهورية دونباس مراراً، ما تسبب بمقتل مئات المدنيين هناك”، مضيفاً: إن “القضاء عليه دليل على سيرنا بالنهج الصحيح في انتزاع النازية من أوكرانيا”.

وأضاف ماروتشكو: إن “كتيبة (إيديلفيس) تتألف من المتطرفين الأوكرانيين فقط، ووثقنا مراراً ضلوعهم بقصف المدن والمناطق المسالمة في جمهورية لوغانسك الشعبية”.

يذكر أن رئيس النظام الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أصدر مرسوماً في وقت سابق أطلق خلاله اسم (إيديلفيس) على لواء الهجوم الجبلي المنفصل التابع للقوات الأوكرانية لأداء المهام الخاصة تيمناً بفرقة المشاة الجبلية للقوات الألمانية النازية خلال الحرب العالمية الثانية.

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