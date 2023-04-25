25 نيسان – يوم الوعي بمرض الملاريا

دمشق-سانا

1920- التوقيع على مقررات مؤتمر سان ريمو.

1945- مندوبو خمس وأربعين دولة يجتمعون في سان فرانسيسكو؛ لوضع أسس وميثاق هيئة الأمم المتحدة.

1955- الإعلان عن قيام حركة عدم الانحياز في مؤتمر باندونغ المنعقد في إندونيسيا.

2005- وفاة 107 أشخاص جراء حادث قطار في اليابان.

2013- مجلس الأمن الدولي يتبنى قراراً يقضي بإرسال قوة من الأمم المتحدة إلى مالي لتحل محل القوات الفرنسية.

2015- زلزال في نيبال بقوة 7.9 درجات، يوقع أكثر من 6500 قتيل، ويخلف خسائر جسيمة.

من مواليد هذا اليوم:

1874- غولييلمو ماركوني، عالم فيزياء إيطالي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1909.

1900- فولفغانغ باولي، عالم فيزياء نمساوي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1945.

من وفيات هذا اليوم:

1744- أندرس سلزيوس، عالم فلك ورياضيات وفيزياء سويدي.

أعياد ومناسبات:

عيد العلم في جزر فارو.

عيد العلم في سوازيلاند.

عيد الحرية في البرتغال.

يوم التحرير في إيطاليا.

ذكرى تأسيس الجيش الشعبي الكوري الديمقراطي.

يوم الوعي بمرض الملاريا.

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