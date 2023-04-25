لافروف يبحث مع غوتيريش الأزمة الأوكرانية والأوضاع في الشرق الأوسط

نيويورك-سانا

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الوضع في أوكرانيا والشرق الأوسط وصفقة الحبوب.

ونقل موقع RT عن الخارجية الروسية قولها في بيان: إن الجانبين بحثا الوضع في سورية واليمن وأفغانستان، وقضايا التعاون بين موسكو والأمم المتحدة، وتنفيذ مبادرة البحر الأسود.

وأشار البيان إلى أن لافروف كرر بالتفصيل الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية الحالية، ومسار وأهداف العملية العسكرية الخاصة التي تركز على القضاء على التهديدات المحيطة بالأمن القومي لروسيا، كما انتقد بشدة الدول الغربية لاستخدامها برنامج الأمم المتحدة للترويج لمبادرات مسيسة مناهضة لروسيا، والتي لا تؤدي إلا إلى إطالة أمد الأزمة الحالية.

من جانبه حمل غوتيريش وزير الخارجية الروسي رسالة إلى الرئيس فلاديمير بوتين حول تمديد اتفاقية إسطنبول لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وقال لافروف: “تحدث الأمين العام عن الجهود التي يبذلها لاستمرار اتفاقية الحبوب، وحتى الآن فإن التقدم بصراحة، ليس ملحوظا للغاية، نقل أفكاره إلينا في رسالة تحدد سبل استمرار الاتفاق، وهذه الرسالة بحاجة إلى دراسة”.

وشدد لافروف على أن موسكو لا ترى رغبة لدى الدول الغربية في تنفيذ ما هو ضروري لإنجاح المبادرة.

وتتضمن صفقة الحبوب التي وقعتها روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في الـ22 من تموز 2022 تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية من ثلاثة موانئ عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود.

من جهة ثانية أعرب لافروف عن تأييده لفكرة نقل مقر الأمم المتحدة من الولايات المتحدة إلى بلد آخر.

في المقابل أبلغ غوتيريش الوزير الروسي بجهود المنظمة الدولية لحلحلة الموقف مع الولايات المتحدة الدولة المضيفة، ولا سيما فيما يتعلق بمسألة عدم إصدار التأشيرات لممثلي روسيا.

ووصل وزير الخارجية الروسي إلى مقر الأمم المتحدة أمس، حيث ترأس اجتماعات مجلس الأمن الدولي.

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