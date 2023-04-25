الوحدة يتأهل إلى نهائي كأس الملك السعودي لكرة القدم

الرياض-سانا

تأهل فريق الوحدة إلى نهائي كأس ملك السعودية لأول مرة منذ عام 1970، بفوزه في نصف النهائي على فريق النصر بهدف نظيف جاء في الدقيقة 23 عبر اللاعب جان دافيد بوجال.

النصر الذي يلعب في صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فرّط في أفضليته في آخر 40 دقيقة من المباراة، بعد طرد لاعب نادي الوحدة عبد الله الحافظ ليودع الكأس المحلية بعد أيام من خروجه من بطولة كأس السوبر على يد اتحاد جدة بنتيجة (3-1)، والذي فقد أمامه أيضاً صدارة الدوري السعودي، حيث يحتل نادي الاتحاد حالياً الصدارة بفارق 3 نقاط عن النصر.

ويلتقي الوحدة في النهائي فريق الهلال الذي تأهل على حساب نادي الاتحاد بفوزه عليه يوم أمس في نصف النهائي بهدف نظيف.

محمد نتيفة

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