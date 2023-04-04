دمشق-سانا

أعلنت هيئة التميز والإبداع بدء التسجيل في الماراثون البرمجي للصغار واليافعين لعام 2023 الذي ستقيمه إدارة الأولمبياد العلمي بالتعاون مع مركز التعلم مدى الحياة في الجامعة الافتراضية السورية ضمن مشروعهما للتنمية الرقمية للصغار واليافعين.

وأشارت الهيئة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى أنه يمكن لطلاب المدارس من جميع المحافظات ممن تتراوح أعمارهم بين 8 و 16 سنة التسجيل في الماراثون عبر ملء الاستمارة الإلكترونية الموجودة على الموقع الرسمي لهيئة التميز والإبداع لغاية الثالث من شهر أيار المقبل.

ونوهت الهيئة بأهمية الماراثون في تنمية مهارات الأطفال واليافعين بالتحليل المنطقي والتفكير الإبداعي واكتساب لغات برمجية ضمن جلساته التدريبية ومسابقاته التنافسية، مبينة أن المشاركين سيخضعون لاختبارات تحديد مستوى وتدريبات خلال شهري أيار وحزيران المقبلين.

وتضم فئة الصغار الأعمار ما بين 8 و12 عاماً بينما تضم فئة اليافعين الأعمار ما بين 12 و16 عاماً.

ويهدف الماراثون إلى إعداد جيل يواكب التطور التقاني البرمجي فكرياً ومعرفياً ومهارياً، ورصد حالات التميز بين الأطفال واليافعين وتأمين رعاية إضافية لهذه الحالات في سبيل ترسيخ ريادتها وتميزها وإبراز الريادة السورية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

هيلانه الهندي

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