SCS-NET

الرئيس التونسي يوجه بتعيين سفير لبلاده في سورية

2023-04-03

تونس-سانا

وجه الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم وزارة الشؤون الخارجية والهجرة إلى الشروع في إجراءات تعيين سفير لبلاده في سورية.

وأفادت رئاسة الجمهورية التونسية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الفيسبوك بأن الرئيس سعيد أعطى تعليماته بالشروع في إجراءات تعيين سفير تونس بدمشق، وذلك خلال اجتماعه مع نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مؤكداً أن مواقف تونس في الخارج تنبع من إرادة شعبها في الداخل.

وشدد سعيد على ضرورة التمسك بمبادئ السياسة الخارجية للدبلوماسية التونسية ومن أهمها عدم الانخراط في أي محور واستقلال القرار الوطني.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

الرئاسة التونسية: سيتم إعداد دستور جديد والاستفتاء عليه في تموز

تونس-سانا أعلنت الرئاسة التونسية أنه سيتم إعداد دستور جديد للبلاد والاستفتاء عليه في الـ25 من …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved