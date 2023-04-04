نيبينزيا: عضوية روسيا في مجلس الأمن قانونية ومتفق عليها

موسكو-سانا

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن عضوية روسيا الدائمة في مجلس الأمن الدولي، مبنية على أسس قانونية ومتفق عليها مع الأعضاء في الاتحاد السوفيتي السابق.

ونقلت وكالة نوفوستي عن نيبينزيا قوله: “إن مكان روسيا الاتحادية في مجلس الأمن قانوني تماماً، وإن هذه القضية تم حلها نتيجة اتفاق مع جميع أعضاء الاتحاد السوفييتي السابق بما في ذلك أوكرانيا” مشدداً على أن أي محاولات لمراجعة الوضع الحالي لروسيا الاتحادية هي طريق مسدود.

ومن المقرر أن يرأس وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مجلس الأمن خلال سلسلة من الاجتماعات.

وكانت روسيا استلمت اعتباراً من الأول من الشهر الجاري رئاسة مجلس الأمن الدولي لمدة شهر وسيكون أحد الموضوعات الرئيسية للمناقشة في هذا الوقت هو (التعددية الفعالة) والمخاطر في صادرات الأسلحة والتسوية في الشرق الأوسط.

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