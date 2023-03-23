خلال زيارته للسفارة السورية بموسكو.. مساعد رئيس داغستان الروسية يقدم التعازي للشعب السوري جراء الزلزال

موسكو-سانا

قدم مساعد رئيس جمهورية داغستان الروسية محمد عمر حجي محمد باسم رئيس الجمهورية سيرغي عليموفيتش ميليكوف التعازي للشعب السوري، جراء كارثة الزلزال الذي ضرب سورية الشهر الماضي.

وخلال زيارته اليوم للسفارة السورية في موسكو يرافقه رئيس صندوق “إنسان” الخيري رسلان محمد ولقائهما مع السفير الدكتور بشار الجعفري قال حجي محمد: “إنه ومفتي الجمهورية أحمد أفندي عبدولايف رافقا قافلة المساعدات الإنسانية المقدمة من الشعب الداغستاني برعاية مباشرة من رئيس داغستان إلى الشعب السوري”، لافتاً إلى أن حمولة المساعدات كانت تقدر بـ 50 طناً من المواد الغذائية والألبسة.

بدوره قال رسلان محمد أن مواطني داغستان تهافتوا منذ اللحظة الأولى لإعلان حملة جمع التبرعات المالية والعينية ونقلها إلى مراكز الصندوق، وقدموا بسخاء ما يمكن تقديمه لصالح إخوتهم المتضررين من الزلزال في سورية في خطوة تعبر عن محبتهم وتعاطفهم مع عوائل الضحايا والمصابين.

بدوره شكر السفير الجعفري أعضاء الوفد الداغستاني على الجهود التي بذلوها في جمع وإرسال المساعدات الإنسانية للشعب السوري، مؤكداً أن كارثة الزلزال أظهرت مدى عمق وتجذر العلاقات بين داغستان وسورية.

وقام الجعفري بتسليم الزائرين رسائل شكر موجهة إلى كل من رئيس جمهورية داغستان ومدير صندوق إنسان الخيري ومفتي الجمهورية.

حضر اللقاء من الجانب السوري الوزير المستشار الدكتور علاء الدين حمدان.

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