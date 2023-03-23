SCS-NET
عــاجــل وزارة النقل: مطار حلب الدولي في الخدمة اعتباراً من يوم غد الجمعة

التجارة الداخلية: بيع البرغل والحمص الحب مباشرة عبر البطاقة الإلكترونية دون رسائل

2023-03-23

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنه سيتم بيع مادتي البرغل والحمص الحب بشكل مباشر عبر البطاقة الإلكترونية دون رسائل.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه أصبح بيع مادة البرغل مباشرة عبر البطاقة الإلكترونية دون رسائل بمعدل 2 كيلوغرام أسبوعياً وبسعر 5000 ليرة سورية لكل كيلوغرام واحد، كما تمت إضافة مادة الحمص الحب بيع مباشر عبر البطاقة الإلكترونية دون رسائل بمعدل 2 كيلو شهرياً بسعر 7000 ليرة سورية للكيلو الواحد.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

التجارة الداخلية: البصل عبر البطاقة الإلكترونية بسعر 6 آلاف ليرة للكيلوغرام

دمشق-سانا طلبت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من صالات ومنافذ بيع المؤسسة السورية للتجارة

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved