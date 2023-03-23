التجارة الداخلية: بيع البرغل والحمص الحب مباشرة عبر البطاقة الإلكترونية دون رسائل

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنه سيتم بيع مادتي البرغل والحمص الحب بشكل مباشر عبر البطاقة الإلكترونية دون رسائل.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه أصبح بيع مادة البرغل مباشرة عبر البطاقة الإلكترونية دون رسائل بمعدل 2 كيلوغرام أسبوعياً وبسعر 5000 ليرة سورية لكل كيلوغرام واحد، كما تمت إضافة مادة الحمص الحب بيع مباشر عبر البطاقة الإلكترونية دون رسائل بمعدل 2 كيلو شهرياً بسعر 7000 ليرة سورية للكيلو الواحد.

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