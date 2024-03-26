الجعفري يؤكد ضرورة وضع أدوات فعالة لمكافحة الإرهاب

موسكو-سانا

أكد السفير السوري في موسكو الدكتور بشار الجعفري اليوم ضرورة وضع أدوات فعالة متعددة الأطراف لمكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن أفضل طريقة للتعامل مع هذا النوع من التهديد الجماعي هو تنشيط الآليات الدولية.

وكتب الجعفري في سجل التعازي الذي افتتح في وزارة الخارجية الروسية تخليداً لذكرى ضحايا الهجوم الإرهابي.. أعربنا اليوم عن تضامن سورية العميق مع روسيا ومع الرئيس الروسي وحكومة وشعب روسيا بشأن الهجوم الإرهابي الشنيع الذي وقع في كروكوس سيتي هول مساء الجمعة.

وأشار الجعفري إلى أهمية إنشاء أدوات جادة وذات مصداقية وأدوات متعددة الأطراف لمكافحة الإرهاب، إذ ثبت أن الآليات القائمة غير فعالة لذلك نحتاج إلى عمل جماعي جاد وموثوق لمكافحة الإرهاب بوجه عام.

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