اضطرابات في القطاع المصرفي الأمريكي بعد إغلاق مصرف سيليكون فالي

واشنطن-سانا

تسببت الأزمة التي عصفت بمصرف (سيليكون فالي بنك)، الذي أغلقته السلطات الأمريكية أمس بسبب إفلاسه، بموجة ذعر في القطاع المصرفي الأمريكي.

وذكرت وكالة فرانس برس أن وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين استدعت المسؤولين عن الهيئات الناظمة لقطاع المال لاتخاذ تدابير مناسبة، لمواجهة أزمة المصرف الذي يشكل أكبر إفلاس مصرفي في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية عام 2008.

وكانت السلطات الأمريكية أعلنت أمس إغلاق سيليكون فالي بنك المقرب من أوساط التكنولوجيا وعهدها إدارة الودائع إلى المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع في الولايات المتحدة.

وأوضحت المؤسسة الفيدرالية أن هيئة الحماية المالية والابتكار في كاليفورنيا هي التي استحوذت رسمياً على المصرف، مشيرة إلى عدم كفاية السيولة والإعسار.

ويشير المراقبون إلى أن سيليكون فالي هو بنك المصرف الأمريكي السادس عشر من حيث حجم الأصول، ويشكل إغلاقه أكبر عملية إفلاس مصرفي منذ إغلاق بنك واشنطن ميوتشوال للادخار في العام 2008 وثاني أكبر إفلاس لبنك بالتجزئة في الولايات المتحدة.

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