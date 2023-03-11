وزير الخارجية الإماراتي: عودة العلاقات بين السعودية وإيران خطوة مهمة لاستقرار المنطقة

أبوظبي-سانا

وصف وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان التطور في العلاقات بين السعودية وإيران بأنه خطوة مهمة.

وقال بن زايد في تغريدة على تويتر اليوم: “إن عودة العلاقات بين السعودية وإيران خطوة مهمة للمنطقة نحو الاستقرار والازدهار”.

وكانت إيران والسعودية اتفقتا أمس برعاية الصين على استئناف العلاقات الثنائية، وإعادة افتتاح سفارتي البلدين خلال شهرين، وأكدتا عزمهما الثابت على بذل كل الجهود لتعزيز السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

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