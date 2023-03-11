SCS-NET

وزير الخارجية الإماراتي: عودة العلاقات بين السعودية وإيران خطوة مهمة لاستقرار المنطقة

2023-03-11

أبوظبي-سانا

وصف وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان التطور في العلاقات بين السعودية وإيران بأنه خطوة مهمة.

وقال بن زايد في تغريدة على تويتر اليوم: “إن عودة العلاقات بين السعودية وإيران خطوة مهمة للمنطقة نحو الاستقرار والازدهار”.

وكانت إيران والسعودية اتفقتا أمس برعاية الصين على استئناف العلاقات الثنائية، وإعادة افتتاح سفارتي البلدين خلال شهرين، وأكدتا عزمهما الثابت على بذل كل الجهود لتعزيز السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

سورية ترحب بالاتفاق بين السعودية وإيران لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما

دمشق- سانا أعربت سورية عن ترحيبها بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين السعودية وإيران لاستئناف …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved