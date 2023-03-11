تركيب لوحات جسور وكفوف عاكسة على أتوستراد حمص_طرطوس

طرطوس-سانا

تقوم ورشات المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية فرع طرطوس بتركيب لوحات جسور وكفوف عاكسة على أتوستراد حمص_طرطوس الدولي، بالقرب من مصفاة حمص لضمان السلامة المرورية.

وبين مدير فرع المؤسسة المهندس حسين ناصر في تصريح لمراسلة سانا أنه تم إنشاء وتجهيز ورشة عمل مركزية للهندسة المرورية بفرع طرطوس تعمل بالمنطقة الساحلية والوسطى، حيث بدأت أعمالها بتركيب لوحات جسور وكفوف عاكسة على أتوستراد حمص_طرطوس ، وكفوف عاكسة على أتوستراد طرطوس_اللاذقية قبل وبعد حاجز البرجان، وتركيب مسامير عاكسة على طريق عام اللاذقية صلنفة في مواقع متفرقة، إضافة إلى تركيب مسامير عاكسة على طريق بانياس جبلة القديم على مفارق السخابة وعين الشرقية وبيت ياشوط.

وأضاف ناصر: “إنه تمت معالجة فاصل التمدد على جسر بلاطة، الواقع على أتوستراد طرطوس _اللاذقية بواسطة الإيبوكسي والإسمنت مع مسرع التصلب، وذلك لضمان السلامة المرورية العامة للمواطنين”.

نجوى العلي

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