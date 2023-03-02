اللجنة العليا للإغاثة تبحث الإجراءات المنفذة لمواجهة تداعيات وآثار الزلزال

دمشق-سانا

ناقشت اللجنة العليا للإغاثة خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس حسين مخلوف رئيس اللجنة وزير الإدارة المحلية والبيئة ما تم تنفيذه من إجراءات في إطار الاستجابة المنظمة لمواجهة تداعيات وآثار الزلزال.

واستعرضت اللجنة أحدث تقرير عن الإجراءات المتخذة في غرف العمليات الفرعية المشتركة بين المحافظة المنكوبة والهلال الأحمر العربي السوري والأمانة السورية للتنمية والفعاليات الاجتماعية والاقتصادية، حيث بلغ عدد الأسر المتضررة المسجلة 91794 أسرة بعدد أفراد 414304 فيما بلغ عدد الناجين الذين تم إنقاذهم من تحت الأنقاض 1553 شخصاً والمفقودين 6 أشخاص.

وبلغ عدد المباني غير الآمنة للعودة وغير القابلة للتدعيم 4444 مبنى وعدد المباني التي تحتاج إلى تدعيم لتصبح آمنة للعودة 29751 مبنى وعدد المباني الآمنة وتحتاج إلى صيانة 30113 مبنى، في حين تم هدم 292 مبنى آيلاً للسقوط حفاظاً على الأرواح، في حين يتم استكمال المسح للمباني بالتنسيق بين لجان السلامة الإنشائية ولجان الدعم الفني.

وحسب التقرير المقدم إلى اللجنة يتم تجهيز مراكز إيواء جديدة وفق الضوابط المعمول بها إضافة إلى تجهيز المواقع المقترحة لإنجاز وحدات سكنية مسبقة الصنع للأسر المتضررة على الأمد المتوسط، كما يتم تقدير الأضرار في شبكات الخدمات والمرافق العامة للوصول إلى تنفيذ خطط الأولويات من قبل كل الوزارات المعنية.

وأشار التقرير إلى أن توزيع المواد الإغاثية يتم استناداً إلى قواعد البيانات المنجزة للأسر المتضررة وبتكامل التنسيق بين الجهات المكونة لغرف العمليات المنبثقة عن اللجان الفرعية للإغاثة، حيث تعمل الأمانة السورية للتنمية والهلال الأحمر العربي السوري مع باقي الشركاء على بذل الجهود والوصول للمتضررين بأسرع وقت.

وبحثت اللجنة العليا للإغاثة خلال اجتماعها الطلبات المقدمة من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الفنلندية ومنظمة آفسي ومنظمة كاريتاس وبرنامج الغذاء العالمي لتنفيذ مشاريع دعم المتضررين من الزلزال وتمت الموافقة على تنفيذ هذه المشاريع بالتنسيق التام مع غرف العمليات المنبثقة عن اللجان الفرعية للإغاثة في المحافظات المتضررة وفق الأولويات والمعايير المعتمدة وآلية المنح لذلك متضمنة الاستلام والتوزيع.

أكدت اللجنة أن عمل المنظمات الأممية والدولية يبقى كما هو معمول به سابقاً ويبقى تنسيقها مع اللجان الفرعية للإغاثة للاستفادة من الموارد التي لديها لتوزيعها وإيصالها إلى مستحقيها.

كما تم الاطلاع على مساهمات المنظمات الوطنية غير الحكومية في الاستجابة لتداعيات الزلزال واستفادتها من كل التسهيلات التي أقرتها الحكومة.

حضر اجتماع اللجنة العليا للإغاثة وزراء التربية والصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والموارد المائية والزراعة والإصلاح الزراعي ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي والمدير العام للهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب ورئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري والرئيس التنفيذي للأمانة السورية للتنمية وممثلو وزارات الخارجية والداخلية والدفاع.

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