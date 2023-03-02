مصرع ثلاثة أشخاص جراء انهيار ثلجي في كندا

أوتاوا-سانا

لقي ثلاثة متزلجين مصرعهم وأصيب أربعة آخرون بجروح جراء انهيار ثلجي وقع غرب كندا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الشرطة الكندية قولها في بيان: إن “عشرة متزلجين كانوا ضمن مجموعة حين وقع الانهيار الثلجي في منتجع بنما ماونتن على بعد حوالي 160 كيلومتراً غرب كالغاري، حيث لقي ثلاثة منهم مصرعهم وأصيب أربعة اخرون بجروح بعضهم في حالة حرجة تم نقلهم إلى مشفى في منطقة إنفيرمير”.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد ضحايا الانهيارات الثلجية لهذا الموسم وصل إلى 21 شخصاً لغاية الآن.

وكانت السلطات الكندية حذرت في مطلع كانون الثاني الماضي من مخاطر انهيارات ثلجية كبيرة ومخيفة.

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