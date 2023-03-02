روسيا تدعو مولدوفا إلى وقف الخطاب المعادي لها

موسكو-سانا

دعت روسيا سلطات مولدوفا إلى وقف الخطاب المعادي والتحلي بضبط النفس بعد تصاعد التوتر في جمهورية بريدنيستروفيه.

ونقلت وكالة تاس عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها في تصريح اليوم: إن “التوتر يتصاعد حول الوضع في بريدنيستروفيه بشكل مصطنع وسلطات مولدوفا تغلق عينها على محاولات نظام كييف لتقويض الوضع في هذه المنطقة”، مؤكدة استعداد بلادها لتطوير التعاون البناء مع مولدوفا ومواصلة الجهود لحل وتسوية الوضع.

وكانت زاخاروفا أعربت أمس عن قلق بلادها من قيام نظام كييف بافتعال استفزاز بالمواد المشعة بالقرب من إقليم ترانسنيستريا على الحدود بين مولدوفا وأوكرانيا.

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