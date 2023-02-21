مقتل 51 جندياً و160 إرهابيا في هجمات متفرقة في بوركينا فاسو

واغادوغو- سانا

أعلن جيش بوركينا فاسو اليوم العثور على جثث 51 جندياً على الأقل قتلوا في هجمات إرهابية استهدفت وحداتهم في منطقة الساحل خلال الأسبوع الماضي.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن إدارة الاتصال والعلاقات العامة بالجيش قولها في بيان اليوم: إنه تم العثور على 43 جثة جديدة ليرتفع بذلك عدد القتلى إلى 51 جندياً.

وأوضح البيان أن عمليات التمشيط في منطقة الساحل ببوركينا فاسو هي التي أسفرت عن العثور على جثث الجنود، مشيرا إلى أن جهوده أسفرت أيضا عن مقتل نحو 160 إرهابيا في عمليات متفرقة.

وكانت بوركينا فاسو الدولة الواقعة في غرب إفريقيا أعلنت يوم الأحد الماضي انتهاء الوجود العسكري الفرنسي على أراضيها، حيث قالت هيئة أركان الجيش في بيان: إن هيئة الأركان العامة للجيوش وقيادة قوة سابر الفرنسية أقامتا في معسكر “بيلا زاغريه” في كامبواسان حفلا تم إنزال الأعلام فيه في انتهاء رسمي لعمليات القوة الفرنسية على أراضي البلاد.

وكانت حكومة بوركينا فاسو نددت في الـ 18 من كانون الثاني الماضي بالاتفاق المتصل بوضعية القوات الفرنسية في البلاد وأمهلتها شهراً للمغادرة.

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