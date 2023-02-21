طقس الغد.. الحرارة إلى ارتفاع وأجواء باردة ليلاً

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي مترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غدا بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات مطرية خفيفة فوق المنطقة الساحلية، فيما يكون الجو ليلاً بارداً ويحذر من تشكل الضباب في المنطقة الوسطى وأجزاء من المنطقة الجنوبية الغربية والبادية خلال ساعات الصباح الباكر وحدوث الصقيع والجليد في المرتفعات الجبلية، وتكون الرياح متقلبة إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

دمشق 18/6

المنطقة الجنوبية 18/4

المرتفعات الجبلية 11/ 1

المنطقة الوسطى 19/6

المنطقة الساحلية 19/12

المنطقة الشمالية 16/2

منطقة الجزيرة 18/1

المنطقة الشرقية 19/6

منطقة البادية 18/5/.

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