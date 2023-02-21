مدفيديف: واشنطن حصلت على ما تستحقه جراء سياستها المعادية لموسكو

موسكو-سانا

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن الولايات المتحدة حصلت على ما تستحقه، جراء سياستها المعادية لروسيا عندما علقت موسكو مشاركتها في معاهدة ستارت للحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.

ونقلت وكالة تاس عن مدفيديف قوله: “لا يمكنك محاربة روسيا والتظاهر بأن كل شيء يسير كالعادة فيما يخص الاستقرار الاستراتيجي، لذلك فإن الولايات المتحدة حصلت على ما تستحقه من خلال سياستها الغبية المعادية لروسيا وهو تعليق ستارت”.

وفي وقت سابق نفى الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن تكون بلاده قد حذرت الولايات المتحدة في وقت مبكر من قرار تعليق مشاركة روسيا في معاهدة ستارت، مشيراً إلى أن واشنطن قد علمت بهذه الخطوة مثل أي شخص آخر من رسالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الجمعية الفيدرالية الروسية.

وكان بوتين أعلن في وقت سابق خلال خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية الروسية تعليق مشاركة روسيا في معاهدة الاسلحة الاستراتيجية والهجومية، لافتاً إلى أنه إذا قامت الولايات المتحدة بإجراء تجارب نووية فإن بلاده ستقوم بالمثل، وأن أي حديث عن الإخلال بنظام الردع النووي غير صحيح.

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