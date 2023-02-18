مبادرة شبابية لرسم البسمة على وجوه الأطفال في مراكز الإيواء بحلب

حلب-سانا

شكل فرع اتحاد شبيبة الثورة في حلب فريقاً من الاختصاصيين بالدعم النفسي بهدف دعم وتشجيع الأطفال المتضررين من الزلزال، والعمل على رسم الابتسامة على وجوههم في مراكز الإيواء المقامة في المدارس والجوامع.

وقال رئيس مكتب الثقافة والإعلام في الفرع أحمد هلال في تصريح لمراسلة سانا: إن هذا الفريق هو مبادرة شبابية، بهدف تقديم كل أشكال الدعم النفسي والاجتماعي والعاطفي للمتضررين من الزلزال، كما تهتم أيضاً بتقديم مختلف الأنشطة والمسرحيات والندوات التوعوية بطريقة فعالة.

بدورها بينت عضو إدارة النادي الثقافي الاجتماعي وعد العلي أن أعضاء الفريق يعملون على تقديم أفكار إيجابية وشافية لمشاعر الأطفال المضطربة ورفع معنوياتهم، وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الرسمية والتربوية لتخفيف آثار التوتر والصدمات النفسية.

من جانبها أشارت آية غزال مدربة تنمية بشرية إلى أن الفريق يستهدف كل المراحل العمرية مع التركيز على الأطفال، إضافة إلى اليافعين والمراهقين والأهالي.

وعن مضمون النشاطات بينت المتطوعة راما اسكيف أن الفريق عمل على منح مساحة خاصة للأطفال للتعبير عن أنفسهم من خلال الرسم والغناء، إضافة إلى أداء مسرحيات تعليمية وتربوية، والتأكيد على أهمية النظافة الشخصية والقيام بمسابقات.

أما عن المشكلات التي واجهتهم فقالت المتطوعة علياء الأحمه: “في البداية وجدنا صعوبة في التعامل مع الأطفال لأنهم من بيئات مختلفة، ومصدومون مما مر معهم، ولكن سرعان ما اعتادوا علينا وبدؤوا بالمشاركة في أغلب النشاطات من رسم وغناء ورقص، وبلغ عددهم اليوم 151 طفلاً”.

وفي مركز إيواء منشأة الباسل رأت السيدة أم عماد أن طفليها كانا يمران بحالة صعبة وخوف كبير، ولكن من خلال هذه النشاطات بدأت ترى السعادة والفرح على وجهيهما، فيما وجدت السيدة أمينة عقاد الأم لأربعة أطفال في هذه النشاطات متنفساً لهم بعد ما مر معهم جراء الزلزال.

آلاء الشهابي

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