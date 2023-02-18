طقس الغد.. الحرارة إلى ارتفاع والجو بين الصحو والغائم جزئياً

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل، نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غدا بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وباردا ليلا، محذرة من تشكل الضباب في المناطق الوسطى والشمالية الغربية خلال ساعات الصباح الباكر، ومن حدوث الصقيع والجليد في المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

دمشق 17 / 4

المنطقة الجنوبية 17 / 5

المرتفعات الجبلية 9/ صفر

المنطقة الوسطى 16 / 5

المنطقة الساحلية 18 / 8

المنطقة الشمالية 14 / 3

منطقة الجزيرة 14 / 2

المنطقة الشرقية 15 / 3

منطقة البادية 15 /4/.

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