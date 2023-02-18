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الأمانة السورية للتنمية: تسليم أكثر من 2500 عبوة حليب أطفال منذ بدء الاستجابة لكارثة الزلزال

2023-02-18

دمشق-سانا

أعلنت الأمانة السورية للتنمية أن فرقها سلمت أكثر من 2500 عبوة حليب أطفال منذ بدء استجابتها لمساعدة متضرري الزلزال.

وقالت الأمانة في صفحتها على موقع فيسبوك: إنها حريصة على وضع الأطفال في مقدمة أولوياتها، وتعمل على الوصول إليهم من خلال الفرق الميدانية، وعبر التشبيك مع الشركاء المحليين، والجمعيات، والمؤسسات الأهلية.

ولفتت الأمانة إلى أنها تعمل على متابعة حالة الأطفال الصحية، وتؤمن احتياجاتهم الأساسية بشكل يومي ليكونوا بخير وأمان.

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