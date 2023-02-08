وزير التربية الباكستاني: مستمرون في إرسال المساعدات إلى المتضررين من الزلزال

دمشق-سانا

أكد وزير التربية الباكستاني رانا تنوير حسين استمرار بلاده بإرسال المساعدات إلى المتضررين من الزلزال الذي ضرب عدة محافظات سورية، وذلك انطلاقاً من علاقات الأخوة والصداقة التي تجمع الشعبين الصديقين وقيادتي البلدين.

وخلال اتصال هاتفي مع وزير التربية الدكتور دارم طباع نقل الوزير حسين تعازي الحكومة والشعب الباكستانيين الحارة لأهالي الضحايا.

من جانبه توجه الوزير طباع بالشكر للجهود المخلصة التي تبذلها باكستان حكومةً وشعباً تجاه سورية، مؤكداً عمق العلاقات بين البلدين وأهمية الدعم المقدم في تخفيف المصاب الكبير الذي حل بالبلاد.

وكانت طائرة باكستانية وصلت إلى مطار دمشق الدولي اليوم محملة بمواد غذائية لمساعدة المتضررين من الزلزال.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency