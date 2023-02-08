وفد وزاري لبناني خلال لقائه الرئيس الأسد: مستعدون لفتح المطارات والموانئ لاستقبال المساعدات التي ترد إلى سورية

دمشق-سانا

استقبل السيد الرئيس بشار الأسد وفداً وزارياً لبنانياً برئاسة وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب.

ونقل أعضاء الوفد للرئيس الأسد تعازي وتضامن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي وجميع أعضاء الحكومة مع سورية، إثر الزلزال الذي تعرضت له، مؤكّدين أنّ هذه الزيارة تأتي لتقديم واجب العزاء وواجب المساعدة؛ لأنّ اللبنانيين يعتبرون أنفسهم شركاء بالحزن لما حصل، وعليهم الوقوف مع الشعب السوري في هذه المحنة.

واستعرض أعضاء الوفد للرئيس الأسد الإجراءات والقرارات التي اتخذتها حكومة تصريف الأعمال، من أجل تقديم المساعدة والتنسيق مع المؤسسات السورية التي تعمل على الأرض للإنقاذ والإغاثة، وأشاروا إلى استعداد لبنان لفتح المطارات والموانئ لاستقبال المساعدات التي ترد إلى سورية من أيّ دولة أو جهة.

بدوره شكر الرئيس الأسد الوفد على الإجراءات العملية التي قامت بها الحكومة اللبنانية من أجل تقديم وتسهيل وصول المساعدات إلى سورية، والتي تحقق آثاراً فعلية على الأرض، وتترك أثراً معنوياً لدى الشعب السوري.

وأكّد الرئيس الأسد على أهمية التعاون بين لبنان وسورية في جميع المجالات، انطلاقاً من الإمكانيات التي يمتلكها البلدان، والمصالح المشتركة التي تجمعهما.

وضم الوفد وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل هكتور حجار ووزير الزراعة عباس الحاج حسن ورئيس الهيئة العليا للإغاثة والأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين ومدير قسم الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين.

وكان الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية التقى الوزير بو حبيب والوفد المرافق الذي قدّم التعازي باسم قيادة وشعب لبنان إلى القيادة والشعب في سورية، حيث تمنى الوفد الرحمة للضحايا والشفاء للجرحى، وعبّر عن تضامن لبنان الكامل مع سورية، ووضع إمكاناته إلى جانب الإمكانيات السورية لتجاوز هذه الكارثة.