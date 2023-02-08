التجارة الداخلية تدعو الجمعيات الأهلية للتنسيق مع لجان الإغاثة الفرعية

دمشق-سانا

دعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الجمعيات والمبادرات الأهلية إلى التنسيق مع لجان الإغاثة الفرعية في المحافظات، بما يتعلق بمراكز الإيواء التي ستغطيها، وذلك لتلافي الازدواجية أو ذهاب المساعدات إلى غير مقصد.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن الأمانة السورية للتنمية تغطي مراكز الإيواء التي خصصتها بكل احتياجاتها، بينما تغطي الوزارة باقي مراكز الإيواء التي حددتها لجان الإغاثة الفرعية في المحافظات المتضررة من الزلزال، دون الاعتماد على الإعانات الخارجية.

وأكدت الوزارة أن كل من يبيع أياً من المساعدات سوف يساق موجوداً إلى القضاء لمحاكمته، وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021، إضافة إلى تغريمه.

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