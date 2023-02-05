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توزيع 8500 حقيبة لتلاميذ مدارس الحسكة

2023-02-05

الحسكة-سانا

بدأت مديرية تربية الحسكة توزيع حقائب مدرسية وقرطاسية لتلاميذ المدارس في مركز مدينة الحسكة، مقدمة من فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري.

وفي تصريح لمراسل سانا، بينت مديرة تربية الحسكة إلهام صورخان أن عمليات التوزيع تشمل نحو 8500 حقيبة مدرسية، مع مختلف محتوياتها من القرطاسية لتلاميذ مرحلة التعليم الابتدائي في مدارس المدينة، مشيرة إلى أن توزيع هذه الحقائب يسهم بتخفيف الأعباء المادية عن أسر التلاميذ، ولا سيما في ظل الظروف الراهنة.

ولفتت صورخان إلى أن عملية التوزيع هي الثانية بالنسبة لمدارس مركز مدينة الحسكة، حيث جرى في شهر تشرين الثاني من العام الفائت توزيع 4691 حقيبة مدرسية شمل 6 مدارس، منوهة بأن الحقيبة تتضمن كامل القرطاسية من أقلام ودفاتر وأدوات هندسية وألوان ومقلمة.

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