السورية للتجارة بحماة تضع صالة بلدة جرجيسة في الخدمة

حماة-سانا

وضع فرع المؤسسة السورية للتجارة في حماة صالة بلدة جرجيسة بريف المحافظة الجنوبي في الخدمة.

وبين مدير فرع المؤسسة المهندس حيدر اليوسف لمراسلة سانا أن الصالة الجديدة تخدم نحو 15 قرية وتجمعاً سكانياً بالمواد الاستهلاكية والغذائية والمدعومة عبر البطاقة الإلكترونية، مشيراً إلى أن الفرع يعمل ضمن إطار سعي المؤسسة إلى التدخل الإيجابي في الأسواق والانتشار والتوسع الأفقي لمنافذ السورية للتجارة، لتقديم أفضل الخدمة للمواطنين.

ولفت رئيس دائرة منافذ البيع في الفرع المهندس دريد شاوردي إلى استمرار العمل لزيادة عدد منافذ البيع، حيث تم الانتهاء من إعادة تأهيل صالة للبيع في حي الفيحاء بمدينة حماة، والتي سوف تخدم نحو 24 ألف نسمة، فضلاً عن التحضير لتجهيز مول عبر العمل الشعبي، يعد الأول من نوعه في بلدة شطحة بمنطقة الغاب.

يشار إلى أن عدد صالات ومنافذ البيع يبلغ 145 صالة ومنفذاً بالمحافظة.

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