SCS-NET
الشريط الإخباري

السورية للتجارة بحماة تضع صالة بلدة جرجيسة في الخدمة

2023-02-05

حماة-سانا

وضع فرع المؤسسة السورية للتجارة في حماة صالة بلدة جرجيسة بريف المحافظة الجنوبي في الخدمة.

وبين مدير فرع المؤسسة المهندس حيدر اليوسف لمراسلة سانا أن الصالة الجديدة تخدم نحو 15 قرية وتجمعاً سكانياً بالمواد الاستهلاكية والغذائية والمدعومة عبر البطاقة الإلكترونية، مشيراً إلى أن الفرع يعمل ضمن إطار سعي المؤسسة إلى التدخل الإيجابي في الأسواق والانتشار والتوسع الأفقي لمنافذ السورية للتجارة، لتقديم أفضل الخدمة للمواطنين.

ولفت رئيس دائرة منافذ البيع في الفرع المهندس دريد شاوردي إلى استمرار العمل لزيادة عدد منافذ البيع، حيث تم الانتهاء من إعادة تأهيل صالة للبيع في حي الفيحاء بمدينة حماة، والتي سوف تخدم نحو 24 ألف نسمة، فضلاً عن التحضير لتجهيز مول عبر العمل الشعبي، يعد الأول من نوعه في بلدة شطحة بمنطقة الغاب.

يشار إلى أن عدد صالات ومنافذ البيع يبلغ 145 صالة ومنفذاً بالمحافظة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

مبادرة في مركز السنابل للعلاج الفيزيائي لتسليط الضوء على حالات علاج ناجحة لجرحى الحرب

الحسكة-سانا سلطت المبادرة التي استضافها مركز السنابل للعلاج الفيزيائي المجاني في الحسكة

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved