منتخب سورية لكرة السلة للناشئات يفوز على نظيره الفلسطيني ببطولة غرب آسيا

بغداد-سانا

فاز منتخب سورية لكرة السلة للناشئات على نظيره الفلسطيني، بنتيجة 75-34 نقطة في مباراته الثالثة ببطولة غرب آسيا المقامة حالياً في العراق.

وخسر منتخبنا أمام نظيره اللبناني بنتيجة 41-58 نقطة في مباراته الثانية، بينما فاز على منتخب العراق في افتتاح البطولة بنتيجة 62-45 نقطة.

وبعد نهاية مباراة العراق ولبنان التي ستقام في وقت لاحق سيتم تحديد ترتيب المنتخبات الأربعة، فيتأهل الأول والثاني إلى المباراة النهائية، بينما يتواجه الثالث والرابع في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

هناء صقور

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