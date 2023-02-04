الدفاع الروسية: تحرير جنود روس من الأسر في أوكرانيا

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحرير 63 جندياً روسيا من الأسر في أوكرانيا في صفقة لتبادل الأسرى تمت بفضل جهود إماراتية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم نشرته على موقعها الإلكتروني: إنه “بعد عملية مفاوضات صعبة عاد 63 جندياً روسياً من الأسر، بينهم أفراد من فئة حساسة كانوا في الأراضي الخاضعة لسلطات كييف”، مشيرة إلى أن الصفقة تمت بفضل جهود إماراتية.

وأوضحت الوزارة أن جميع العسكريين الآن متواجدون في روسيا، ويتلقون الإحاطة النفسية والطبية اللازمة، فضلاً عن منحهم إمكانية الاتصال بالأقارب.

وتعد هذه ثاني صفقة لتبادل الأسرى مع سلطات كييف منذ بداية العام الجاري، حيث عاد في الثامن من الشهر الماضي 50 مقاتلاً روسياً من الأراضي التي يسيطر عليها النظام الأوكراني.

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