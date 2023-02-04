تشكيل مجلس إدارة لنادي المشنف بالسويداء ورائد أبو فخر رئيساً لنادي العربي

السويداء-سانا

شكل المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام مجلسا لإدارة نادي المشنف، المحدث مؤخراً في السويداء برئاسة رزق غانم.

وجاء في عضوية نادي المشنف كل من منيب فياض ومنهل سلام وقاسم وكاتيا غانم.

وكلف المكتب رائد أبو فخر رئيساً لنادي العربي بعد اعتذار رئيس النادي السابق وليم جمول.

ويعد نادي العربي من أكبر أندية السويداء، ويبلغ عدد المنتسبين إليه أكثر من 6 آلاف رياضي بمختلف الألعاب، فيما يخدم نادي المشنف ممارسي الرياضة في المنطقة الشرقية للمحافظة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency