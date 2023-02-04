روسيا تستعد لإطلاق قمر جديد للاتصالات والأرصاد الجوية

موسكو-سانا

أعلنت وكالة الفضاء الروسية روس كوسموس أنها تستعد لإطلاق قمر صناعي جديد، يستخدم لخدمات الاتصالات والأرصاد الجوية.

وجاء في بيان للوكالة نقلته وكالة تاس أنه تم تثبيت صاروخ “بروتون ام ” مع القمر الرابع من أقمار “الكترو ال” على منصة الإطلاق في الموقع “81” بقاعدة بايكونور الفضائية، استعداداً لإرسال هذا القمر إلى مدارات الأرض قريباً.

وأضاف البيان: إنه من المخطط أن يطلق القمر إلى الفضاء في الـ 5 من شباط الجاري، مشيراً إلى أن أقمار “الكترو ال ” الروسية يمكن الاعتماد عليها في الحصول على صور متعددة الأطياف للغيوم وسطح الأرض، والحصول على بيانات للأرصاد الجوية وللأبحاث الجيولوجية، كما يمكن استخدامها لتأمين خدمات الاتصالات اللاسلكية ومراقبة الحرائق والكوارث الطبيعية.

وكانت روسيا أطلقت أول أقمار مجموعة ” الكترو ال” من قاعدة “بايكونور” في عام 2011، والقمر الثاني في عام 2015، والثالث العام الماضي.

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