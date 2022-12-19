المهندس عرنوس يبحث مع وزير الزراعة السوداني تعزيز التعاون في المجال الزراعي وزيادة التبادل التجاري

دمشق-سانا

بحث رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس مع وزير الزراعة والغابات السوداني الدكتور أبو بكر عمر البشري والوفد المرافق له تعزيز التعاون في المجال الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وزيادة التبادل التجاري، وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين الشقيقين.

وأكد المهندس عرنوس الترحيب بأي خطوات من شأنها تطوير العلاقات الاقتصادية في المجالات الزراعية البحثية والعلمية وإقامة استثمارات مشتركة، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي للبلدين في ظل التغيرات المناخية وأزمة الغذاء العالمية، مشيراً إلى أهمية تقديم الدعم للقطاع الخاص في سورية والسودان لإقامة مشروعات مشتركة تشمل مجالات الأعلاف والزراعة وتصدير فوائض الإنتاج المحلي الزراعي، بما يؤمن جزءاً من احتياجات سوقي البلدين.

من جهته أكد وزير الزراعة والغابات السوداني رغبة بلاده بتعزيز التعاون مع سورية في المجال الزراعي، وضرورة استثمار الموارد المتوافرة في البلدين لتأمين حاجتهما من السلع والمواد.

حضر اللقاء وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا، والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس محمد خضر، ومدير عام أكساد الدكتور نصر الدين العبيد.

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