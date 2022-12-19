بوتين للوكاشينكو: روسيا مستعدة لتطوير المشاريع النووية في بيلاروس

مينسك-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مينسك اليوم أن روسيا مستعدة لتطوير المشاريع النووية في بيلاروس، وإعداد الكوادر اللازمة لذلك.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بوتين قوله: “نحن نبني محطة للطاقة النووية والمفاعل الأول فيها يعمل، وهي تحل محل نحو 4.5 مليارات متر مكعب من الغاز، ونحن مستعدون لمواصلة تطوير هذا المشروع، ولكن الشيء الأكثر أهمية هو أننا مستعدون، ونقوم بإنشاء الصناعة وتدريب الكوادر الوطنية في بيلاروس وتطوير العلوم بطريقة مناسبة”.

ولفت بوتين إلى أن موسكو ومينسك لديهما اتفاقيات حول الأمر، مشيراً إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 10 بالمئة خلال عشرة شهور من العام الجاري، وقد يبلغ رقماً قياسياً بقيمة نحو 40 ملياراً.

وشدد بوتين على أن بيلاروس ليست جارة طيبة لروسيا فقط ولكنها حليف أيضاً، وبناء على ذلك يتم حل جميع القضايا الاقتصادية.

بدوره أعرب الرئيس البيلاروسي عن أمله بأن يغلب صوت العقل في الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن موسكو ومينسك منفتحتان على الحوار معه.

وقال لوكاشينكو: إن روسيا وبيلاروس منفتحتان على الحوار مع الدول الأخرى بما في ذلك الدول الأوروبية، وآمل أن يصغوا قريباً إلى صوت العقل وننتقل إلى مفاوضات بناءة في مجالي الأمن العام والنظام العالمي المستقبلي.

وأكد لوكاشينكو أن هذه الأوقات الصعبة تتطلب إرادة سياسية موحدة من روسيا وبيلاروس.

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