شؤون الأسرى تحذر من تدهور الوضع الصحي للأسيرين زيتاوي وأبو عميرة في معتقلات الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين من تدهور الوضع الصحي للأسيرين الفلسطينيين كميل زيتاوي وأحمد أبو عميرة داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي من جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد المتواصلة بحق الأسرى.

وبينت الهيئة في تقرير اليوم نقلته وكالة وفا أن الأسير زيتاوي وهو من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 يعاني وجود ورم في الرأس وعدم التوازن وأوجاعاً حادة ومستمرة في سائر جسده، بينما الأسير أبو عميرة من مخيم جنين في الضفة الغربية يعاني وجود مياه على الرئتين والدوار، وصحته آخذة بالتدهور.

وطالبت الهيئة المؤسسات الإنسانية الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان والصليب الأحمر بالضغط على الاحتلال والإفراج عن الأسرى وخاصة المرضى منهم، مشددة على أن سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى تهدف إلى كسر عزيمتهم وإذلالهم عبر التعذيب النفسي والجسدي في معتقلات تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة.

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