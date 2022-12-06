إيران.. العقوبات الأمريكية غير قانونية

لاهاي-سانا

أكدت إيران أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأخرى على طهران غير قانونية وغير مشروعة.

وندد ممثل إيران ناصر آسيائي بور في اجتماع الدورة الـ 21 لمنتدى الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بالعقوبات التي فرضتها أميركا والتي أعاقت تحقيق المنظمة في الجرائم التي ارتكبتها واشنطن، مشيرا إلى أن الهدف من هذه العقوبات هو ترهيب المحكمة ومنع المزيد من التحقيقات من قبلها بشأن الجرائم التي يرتكبها أمريكيون بغية فرض سياسات الهيمنة، ولا سيما ضد الشعب الإيراني.

ودعا آسيائي بور المحكمة الجنائية إلى دراسة القضيتين الفلسطينية والأفغانية بشكل شامل وتقديم جميع المجرمين إلى العدالة.

وفي وقت سابق وبعد التحقيقات التي أجريت حول أوضاع فلسطين وأفغانستان أكد مكتب المدعي العام للمحكمة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي المحتلة والقوات العسكرية والأمنية الأميركية في أفغانستان قد ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وتعقد الدورة الـ 21 لأعضاء منتدى المحكمة الجنائية الدولية في الفترة من الـ3 إلى الـ 8 من كانون الأول في لاهاي بهولندا، وتشارك إيران فيه كعضو مراقب.

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