محمد السلوم.. رحلة احترافية في صنع العود وإحساس مرهف في العزف عليه

حماة- سانا

ترعرع الفنان وصانع الآلات الموسيقية محمد السلوم ابن مدينة سلمية بريف حماة في أسرة فنية عريقة، فأصبح موسيقياً عاشقاً لآلة الإيقاع، وشكل الفن والموسيقى جزءاً لا يتجزأ من حياته وبدأ بالتطوير الفني والشكلي لبعض الآلات الموسيقية وعلى رأسها آلة العود، مستفيداً من إتقانه تصنيع العديد من الآلات الموسيقية على يد شقيقه في ورشة للآلات الوترية.

وروى السلوم لمراسل سانا حكايته مع العود، مؤكداً أنها بدأت في منزله الذي تربى فيه على عزف وسماع آلة العود وحضورها بقوة في مختلف المناسبات الاجتماعية والأعياد.

وبين أنه تعلم العزف على آلة العود منذ أن كان عمره 10 سنوات، وورث حرفة تصنيع الآلة على يد أخيه الفنان عادل السلوم، لافتاً إلى أنه احترف صناعة العود وعمل على تطويرها دون المساس بجمالياتها الصوتية أو طابعها التراثي الجميل.

وعن أهمية آلة العود في تراثنا الموسيقي أكد السلوم أن آلة العود عريقة ولها أهمية حضارية في بلدنا، ويجب تطويرها وتحديثها بما يتماشى مع روح العصر مع الحفاظ على طابعها.

ووصف العود السوري بأنه الرائد على مستوى العالم والسائد في معظم أرجائه وبصناعة سورية محضه لها رونقها المميز من ناحية الزخرفة والنقوش التي تزين آلة العود مثل الصدف والعظم الطبيعي والقمريات التي يتسم بها العود السوري.

ويحرص السلوم الذي يشكل حالة فنية فريدة وجامعة بين الإحساس والاحترافية على تطوير العود وبالأخص العود الكلاسيكي من حيث المظهر الخارجي له، بالإضافة إلى وضع مفاتيح معدنية للعود بغية أن لا يتأثر بالعوامل الخارجية، لأن مفاتيح العود الأساسي هي من الخشب الطبيعي أيضاً مثل أخشاب الجوز الشامي والزان والشوح.

يذكر أن السلوم تعلم أصول الموسيقى في دورات اتحاد شبيبة الثورة في أواخر ستينات القرن الماضي، ولم يتجاوز عمره آنذاك الـ 9 سنوات، وحصل على جوائز في مهرجانات عدة، وأصبح قائدا لفرقة موسيقية بزمن قياسي.

وقام بتأليف موسيقى تصويرية لمسرحيات عدة في سلمية، كرحلة حنظلة ومملكة الأطفال، وشارك كموسيقي مع فنانين كبار سوريين وعرب كصباح فخري وراغب علامة وغسان صليبا وعصمت رشيد وفؤاد غازي وإلياس كرم وغيرهم، وفي مهرجان اليوبيل الماسي العالمي الذي أقيم في العاصمة البرتغالية لشبونة في العام 2017.

عبد الله الشيخ ومحي الدين فهد

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