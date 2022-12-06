نيبينزيا: سننهي تهديد نظام كييف بشتى السبل

واشنطن-سانا

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أنه إذا لم يتسنّ لروسيا القضاء على التهديد الذي يمثله نظام كييف بالسبل السلمية فإنها ستفعل ذلك عسكريا.

ونقلت روسيا اليوم عن نيبينزيا قوله إذا لم تتحقق هذه الأهداف سلميا وتتحول أوكرانيا إلى دولة طبيعية وحسنة الجوار لا تمثل تهديدا لروسيا فإن هذا الهدف سيتحقق بالوسائل العسكرية، لافتا إلى معاناة سكان المدن الأوكرانية بسبب نظام فلاديمير زيلينسكي المتهور ورعاته الغربيين.

وأوضح نيبينزيا أن سياسة نظام كييف لا تدع مجالا للشك في طبيعته الإجرامية، وهو ما مهدت له الدول الغربية منذ سنوات عندما غضت الطرف عن جرائمه المروعة ضد مواطنيه وقتله المدنيين في دونباس وتمجيده المجرمين النازيين والمتواطئين معهم واضطهاده السكان الناطقين بالروسية في بلاده.

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