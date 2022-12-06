أرسنال يعلن خضوع البرازيلي جيسوس لجراحة في الركبة

لندن- سانا

أعلن نادي أرسنال الإنكليزي خضوع لاعبه غابريال جيسوس لعملية جراحية في الركبة اليمنى.

وأشار النادي في بيان عبر موقعه الرسمي إلى أن مهاجمه البرازيلي قد أجرى عملية جراحية في الركبة اليمنى بنجاح عقب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة البرازيل والكاميرون في كأس العالم 2022، الأمر الذي سيؤدي إلى غيابه عن الملاعب لأشهر عدة.

ولعب جيسوس مع فريقه أرسنال 14 مباراة في الدوري الإنكليزي الممتاز “البريميرليغ”، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 6 آخرين.

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