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وقفة تضامنية في طولكرم دعماً للأسرى في معتقلات الاحتلال

2022-12-06

القدس المحتلة-سانا

طالب عشرات الفلسطينيين خلال وقفة تضامنية اليوم في مدينة طولكرم بالضفة الغربية المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية والحقوقية بالوقوف إلى جانب الأسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة المرضى منهم والذين يعانون سياسة الإهمال الطبي المتعمد.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في الوقفة أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالمدينة والتي نظمتها القوى الوطنية الفلسطينية بالتعاون مع هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، رفعوا العلم الفلسطيني ولافتات وصوراً دعماً للأسرى في معتقلات الاحتلال وضرورة مساندتهم.

وأكد المشاركون أن الاحتلال يواصل ممارساته الوحشية بحق الأسرى من قمع واعتداءات وتعذيب نفسي وجسدي وسط ظروف اعتقال مأساوية تستدعي ضرورة التدخل العاجل لحمايتهم من هذا الإرهاب والضغط على الاحتلال للإفراج عنهم، وخاصة المرضى كالأسرى معتصم رداد وموسى صوفان وخالد الشاويش وغيرهم والأسيرين المصابين بالسرطان عاصف الرفاعي وناصر أبو حميد.

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